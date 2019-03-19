غرق ولايتين أمريكيتين.. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى

أعلن خبراء في الأرصاد الجوية أن مياه الفيضانات في الغرب الأوسط الأمريكي واصلت الارتفاع، أمس الإثنين، ومن غير المتوقع أن تبلغ ذروتها قبل 24 ساعة أخرى، وذلك بعدما أدت الفيضانات إلى مقتل 3 أشخاص في ولايتين، وغمر قاعدة للقوات الجوية، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.



وغمرت مياه فيضان نهر ميزوري، أطول أنهار أمريكا الشمالية، معظم ولاية نبراسكا بين أوماها وكنساس سيتي على حدود ولاية ميزوري.



وقالت إدارة الطوارئ في نبراسكا في أحدث نشرة لها، إن من المتوقع أن يرتفع المنسوب إلى 14.48 متر اليوم، ليتجاوز الرقم القياسي السابق التي بلغه في عام 2011 بأكثر من قدم.



وأشارت إلى إنه جرى نقل أكثر من 600 من سكان الولاية إلى ملاجئ تديرها منظمة الصليب الأحمر الأميركية.



وأعلن ريكيتس وكيم رينولدز، حاكم ولاية أيوا حالة الطوارئ في الولايتين، وقال الرئيس دونالد ترامب إن البيت الأبيض تواصل مع مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين في المناطق المدمرة.



وغطت المياه أيضًا ثلث قاعدة أوفوت الجوية القريبة من بلفيو، مقر القيادة الاستراتيجية الأميركية.



كما عزلت الفيضانات بعض البلدات والتجمعات السكنية الصغيرة، بينما واجهت أخرى نقصا في مياه الشرب النظيفة.



