كندا تمدّد مهام عسكرييها فى العراق وأوكرانيا

أعلن وزيرا الدفاع والخارجية الكنديّان، أمس الإثنين، تمديد مهام البعثتين العسكريتين التدريبيتين الكنديّتين في العراق وأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس، اليوم الثلاثاء.



وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية كريستيا فريلبد: "حقّقنا تقدّمًا كبيرًا ومستديمًا لكنّنا ندرك الحاجة لمزيد من العمل. الآن يجب أن نضمن ألاّ يستطيع داعش إعادة بناء (قدراته) وتهديد أمن العراق".



وستحتفظ كندا لغاية مارس 2021 بـ250 عنصرًا من القوات الخاصة في العراق، مهمّتهم تدريب القوات الأمنية المحليّة وتقديم النصح إليها، كما ستحتفظ بعدّة مروحيات هجومية تشارك في الائتلاف الدوليّ الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ تنظيم داعش.



وعند الاقتضاء يمكن زيادة عديد القوات الكندية في العراق إلى 850 عسكريًا سيساهمون أيضًا في مساعدة كل من الأردن ولبنان على تعزيز قدراتهما الأمنية، بحسب مسؤولين.



وفي أوكرانيا، سيواصل نحو 200 جندي كندي توفير الأسلحة والهندسة العسكرية والأمور اللوجستية والتدريبات الطبية حتى نهاية مارس 2022. ومنذ عام 2015، درّبت كندا نحو 11 ألف جندي أوكراني.