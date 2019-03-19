روسيا تبنى فرقاطات جديدة لصواريخ "كاليبر" و"تسيركون"

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أن مكتب التصاميم الشمالي باشر بوضع تصاميم لفرقاطات جديدة من مشروع "22350М" تحمل صواريخ "كاليبر" و"تسيركون"، حسب وكالة تاس الروسية.



وقال المصدر في تصريحاته للوكالة، إنه سيكون بالإمكان تحميل السفن الجديدة بـ 48 صاروخًا من نوعي "كاليبر" و"تسيركون" فرط الصوتية.



وإضافة إلى هذا، سوف تجهز السفن الجديدة بمنظومة إطلاق موحدة لجميع أنواع الأسلحة المدفعية والمضادة للسفن والغواصات، والمضادة للجو وللسواحل، والأسلحة الإلكترونية، ما يحسن من قدراتها القتالية.