البرازيل تسمح لأمريكا باستخدام قاعدتها الفضائية لإطلاق الصواريخ

وقعت البرازيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارية لإطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ من قاعدة" الكانتارا" الفضائية الواقعة على سواحل البرازيل الشمالية.



وقال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي يزور واشنطن منذ أمس الإثنين في تغريدة له على موقع تويتر: "وقعت البرازيل والولايات المتحدة اتفاقية تسمح بالاستخدام التجاري لقاعدة (الكانتارا) الفضائية في ولاية مارانهاو"، حسب وكالة نوفوستي الروسية.



وأضاف بولسونار: "تنص الاتفاقية على أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ من هذا المركز الفضائي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "المنطقة نفسها ستكون خاضعة لسلطات البرازيل ".



ووصل الرئيس البرازيلي الى الولايات المتحدة، أمس الإثنين، في زيارة سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب؛ لتعزيز التحالف بين زعيمين محافظين، وتكثيف الضغوط على فنزويلا.

