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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:05 ص

جاكى شان: دبى مدينة آسرة تفى بوعودها.. والرجوع إليها يُسعدنى

جاكى شان: دبى مدينة
وكالات
dostor.org/2557845

أعرب النجم العالمي جاكي شان عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى دبي بعد ثلاث سنوات من زيارته الأولى، بغية تصوير جانب من فيلمه "فان جارد" "Vanguard".

العمل الجديد لجاكي شان من إخراج ستانلي تونج، ويتم إنتاجه بالتعاون مع شركتي "شنغهاي ليكس إنترتينمنت" المحدودة، و"دبي الكاتراز"، كما يشهد مشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم يانج يانج، وميا موكي، ولون آي، وزينجتينج تشو، فضلًا عن جاكسون لو.

وأبدى جاكي شان، خلال لقاء إعلامي نظمته، الإثنين، لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، تقديره للدعم الكبير الذي وجده في دبي، ومن جميع الجهات التي شاركت بأسلوب احترافي في تهيئة أجواء التصوير.

وأكد النجم العالمي أن دبي مدينة تفي بوعودها دومًا، مؤكدًا اعتزازه بتصوير فيلمه "كونغ فو يوجا"، والذي شكّل نجاحه حافزًا حتى يعيد التجربة.

وثمّن جاكي شان البنية التحية المتطورة في المدينة وما تملكه من مواقع متميزة تتيح اختيار أماكن تصوير متنوعة، مشيرًا إلى عزمه معاودة التجربة في المستقبل بتصوير مزيد من الأفلام في دبي التي وصفها بـ"الآسرة".

وأشاد بالمستوى الراقي لاستوديوهات الإمارة التي تضاهي الأفضل عالميًا قائلًا: "أنا متأكد من أنني سأعود مرارًا إلى دبي، بغية تصوير مزيد من الأعمال، فخلال تنقُّلي في جنبات المدينة يوميًا، أراقب الأبنية والطرق والمواقع المختلفة التي يمكننا الاستفادة منها في تصوير مشاهد الحركة والتشويق".

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