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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:03 ص

ماروتا يلمح لعودة إيكاردى للمشاركة مع إنتر ميلان

ماروتا يلمح لعودة
وكالات
dostor.org/2557843

ألمح بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للقطاع الرياضي بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لعودة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمشاركة في المباريات مرة أخرى، مؤكدا أنه لاعب كبير ويعطي أفضلية لأي فريق.

ويعاني إيكاردي من صراعات عدة مع إدارة الإنتر، بسبب عدم تجديد عقده مع الفريق بالفترة الأخيرة، بالإضافة إلى سحب شارة القيادة منه واستبعاده من المشاركة في المباريات.

وقال ماروتا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "آمل أن يتم تسوية الموقف مع إيكاردي في أقرب وقت ممكن، فهو لاعب مميز، وقام بالكثير وسيظل قادرًا على تقديم الكثير للإنتر".

وأضاف: "نحن تعاملنا معه بأفضل طريقة ممكنة وهو كذلك، وأعتقد أن الأمور في طريقها للحل وأتمنى عودته في أقرب وقت ممكن، فهو لاعب مميز ويعطي فائدة لأي فريق".

وشارك إيكاردي مع الإنتر هذا الموسم في 28 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3 أهداف.

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