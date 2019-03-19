باستورى يقترب من العودة للأرجنتين

بات الأرجنتيني خافيير باستوري مهاجم روما الإيطالي قريبًا من العودة إلى الدوري الأرجنتيني من بوابة فريق ريفر بليت خلال الفترة المقبلة.



وانضم باستوري (29 عامًا) لروما خلال الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه غاب عن أغلب مباريات الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها في ساقه.



ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن تقارير أرجنتينية أن باستوري، لاعب تاييريس وأوراكان الأرجنتينين سابقا، يعد هدفًا رئيسيًا بالنسبة لإدارة ريفر بليت لتدعيم الخط الأمامي.



وأضافت أن اهتمام إدارة ريفر بليت باللاعب جاء بناءً على رغبة من مارسيلو جالاردو مدرب الفريق الذي يعرف إمكانيات باستوري جيدًا.



يذكر أن باستوري ظهر في 14 مباراة فقط مع فريق العاصمة الإيطالية هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.