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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:23 ص

اليوم.. نظر طعن المتهمين فى "تنظيم أجناد مصر"

اليوم.. نظر طعن المتهمين
عادل عبد العال
dostor.org/2557840

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة.

تعقد الجلسة أمام دائرة "الثلاثاء أ" برئاسة المستشار فتحي جودة عبد المقصود، وعضوية المستشارين محمد محمد السيد السعيد، ومحمد متولي عامر، ومحمود عبد الرحمن، وعمر ياسين، نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية محمد علي محمد وهشام نبوي وهشام أحمد.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة بنقض الأحكام وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم كل من بلال صبحي إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكي، وعبدالله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبدالرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن، وتاج الدين حميدة.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الأمنيين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.

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