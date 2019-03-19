القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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09:09 م

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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:00 ص

اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالى"

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2557838

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 45 متهمًا من بينهم 10 هاربين، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

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