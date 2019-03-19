القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
حوادث
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:16 ص

اليوم.. محاكمة 10 متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2557837

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 متهمين كونوا شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار سعد وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

كان المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين خلال فبراير 2018، بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن في بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل.

وكذلك اصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامي مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية وإيهامهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثاني "نجار" في التشكيل مأذونا شرعيا وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات".

ومن تحمل منهن بين أحشائها سفاحا من ذئابه يأتي دور المتهم السابع الطبيب فيسقط ما في أرحامهن غير مبالي بحياتهن، قاتلا ما بين أحشائهن من أجنة ليأتي دور باقي المتهمين بالمعاونة والمساعدة والتجهيز قاصدين جميعا من تلك الأفعال أسوأ استغلال في أعمال الدعارة لجمع المال الحرام ولسائر أِشكال الاستغلال الجنسي بعرضهن على الرجال من راغبي ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز مقابل الحصول على منفعة مادية.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ اسبوع

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ أقل من شهر

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

فريدة رأفت.. فنانة شاملة عمرها 8 سنوات: غنت أمام السيسى وبوتين

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بالإسكندرية

متحدث "العاصمة الإدارية": الإنشاءات لا تكلف ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا (فيديو)

"وقاحة أردوغان".. كيف استغل حادث نيوزيلندا في الدعاية الانتخابية؟

ads
الأكثر قراءة

نيابة الهرم تُحقق مع ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته

بلاغ ضد نائب رئيس هيئة السكة الحديد المُقال لإهداره المال العام

ميدو يسب أحد مشجعي الوحدة السعودي بلفظ خارج عبر "تويتر"

إصابة 23 شخصًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس -العاشر"

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

تقرير.. صلاح يتفوق على مانى رغم تساوى الأهداف

سمير نصرى: ليس متأكدًا من البقاء مع وست هام

رايو فايكانو يقيل مدربه لسوء النتائج

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

نيابة الهرم تُحقق مع ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته

بلاغ ضد نائب رئيس هيئة السكة الحديد المُقال لإهداره المال العام

ميدو يسب أحد مشجعي الوحدة السعودي بلفظ خارج عبر "تويتر"

إصابة 23 شخصًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس -العاشر"

ads
كشكول

أمين الجامعة العربية: اللي هيدخل مصر بالقوة هينكسر رقبته

أبو الغيط: وجود دولة فلسطينية تعيش جنب إسرائيل حل غير مقبول

أبو الغيط: وضعت بكتابي 95% فقط من التاريخ ولن اكتب الباقي

صراخ طالبة بمدينة أسيوط الأزهرية يثير الذعر..الطالبات يدعين إختطافها والجامعة تنفى وتمشط المبانى

حركة تغييرات في قيادات الإدارات التعليمية بالجيزة

الأمصار

مناورات بحرية مشتركة بين الأسطولين المغربي والإسباني

ردا على أمريكا.. موسكو تدرس إرسال قاذفات لحمل أسلحة نووية إلى القرم

مليشيا الحوثي تمنع لوليسجارد من زيارة موانئ الحديدة

فتح تتهم حماس بالوقوف وراء محاولة قتل عضو المجلس المركزي الفلسطيني

ميسي يعود إلى الأرجنتين من جديد بعد غياب 8 أشهر

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

"نتفليكس" تهدد المستخدمين "الانتهازيين"

رغدة إسماعيل.. صانعة الهدايا الكوميدية: عيد الأم مختلف عندنا

محمود يوسف.. صيدلى يرسم بـ«البيتادين والميكروكروم والشوكولاتة»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

"أقراط بالأذن".. تطور جديد لوسائل منع الحمل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎