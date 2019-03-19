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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:13 ص

فرقة "نور الحبيب" تشارك فى احتفالات مولد السيدة زينب

فرقة نور الحبيب
فرقة "نور الحبيب"
محمد مجدي
dostor.org/2557836

تشارك فرقة "نور الحبيب" للإنشاد الدينى، فى احتفال مولد السيدة زينب، الذى تقيمه الطريقة الرفاعية بمسجد السيدة زينب، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس الجارى.

وصرح المخرج والكاتب حمدى أبوالعلا، رئيس ومؤسس الفرقة، أن مشاركة الفرقة فى الاحتفال جاء بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ طارق يس الرفاعى، شيخ مشايخ الطرق الرفاعية على مستوى العالم.

وأضاف "أبوالعلا"، أنه يشارك فى الاحتفال من فنانى الفرقة "مداح الرسول أحمد بكرى، محمد كرامة، طه الشريف، محمود صيام، مصطفى صبحى، هشام عبد العزيز، فتحى الجارحى، الشيخ محمد الدبيكى، ممدوح الميرى، محمود المهدى، إلياس هادى، سيد ربيع"، بمشاركة الفنان القدير محمد عابدين.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة أولى حفلاتها فى السابعة من مساء يوم الأحد 24 مارس الجارى، فى قاعة الربع بشارع المعز لدين الله الفاطمى.

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