ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يسلم خطاب تفويضه للخارجية السودانية

التقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، الإثنين، بالممثل المقيم الجديد بالسودان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الدكتور سيلفا راماتشاندرا، وتسلم منه خطاب تفويضه.



وكان راماتشاندرا يعمل مديرا للبرنامج بالسودان خلال الفترة الماضية.



وأكد الوزير، خلال اللقاء، تقديره لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معربا عن ثقته في أن معرفة الممثل المقيم الجديد وتجربته الطويلة في السودان ستكون خير عون له في وظيفته الجديدة، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية لتسهيل مهمته وإقامته في البلاد.



من جانبه، أوضح راماتشاندرا أنه تم الفصل بين منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في إطار عملية إصلاح الأمم المتحدة.



واستعرض المسئول الأممي جهود البرنامج في السودان خاصة في مجال مكافحة التصحر والتغيّر المناخي ومعالجة آثار اللجوء والهجرة على المجتمعات المستضيفة للاجئين والمهاجرين.



ونوه بأن البرنامج تحصل على تمويل من وكالة التعاون الكورية والصين لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة بولايتي نهر النيل والنيل الأبيض، كما تبذل مساع للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر الذي أنشئ بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي.



وأشار إلى أنهم يقومون بجهود للمساعدة في حماية حظيرة الدندر القومية وحماية شواطئ البحر الأحمر، منوها بالتعاون الكبير بينهم وبين عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.