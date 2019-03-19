نائب الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الجنوب

أكد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة جنوب السودان والمضي قدما في إكمال جهود السلام لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائه، الإثنين، بوزير الدفاع بجمهورية جنوب السودان الفريق أول كوال ميانق، الذي يزور الخرطوم للمشاركة في أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين.



وقال ابن عوف إن اكتمال السلام يخدم قضية التنمية في البلدين ويمكن من توظيف الموارد لصالح الشعبين الشقيقين كما يساعد في تسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقا خاصة فيما يتعلق بقضايا ترسيم الحدود وفتح المعابر والتبادل التجاري بين الدولتين.



من جانبه، أشاد وزير الدفاع الجنوبي بجهود السودان في تحقيق السلام في جنوب السودان، مؤكدا أهمية العمل على تقوية العلاقة بين البلدين من خلال فتح المعابر لضبط وتقنين وتسهيل حركة المواطنين والسلع وسد الثغرات الأمنية.