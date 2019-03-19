تقرير: المحافظون يطالبون ماى بتحديد موعد رحيلها مقابل إقرار اتفاق بريكست

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الاثنين، أن أعضاء كبارا في حزب المحافظين البريطاني أبلغوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنه سيتعين عليها تحديد جدول زمني لرحيلها في مقابل الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقالت الصحيفة إن من المفهوم أن المنسق الحكومي جوليان سميث قد أبلغ ماي بأن بعض المحافظين لن يصوتوا لصالح الاتفاق، إلا إذا تأكدوا من أن ماي لن تقود بريطانيا إلى جولة ثانية من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين.