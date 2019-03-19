مباحثات أمريكية روسية فى إيطاليا حول أزمة فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن مبعوث البلاد الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، عقد مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في العاصمة الإيطالية روما، حول أزمة فنزويلا.



وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن أبرامز وريابكوف، عقدا مباحثات مفصلة الإثنين، في روما، وسيواصلان مباحثاتهما الثلاثاء.



وأضاف أن مسؤولين من كلا البلدين يشاركون في المباحثات.



ولفت البيان إلى أن أبرامز بحث أيضا الأزمة الفنزويلية، مع بعض كبار المسؤولين الإيطاليين.



ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.