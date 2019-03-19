إصابة 23 شخصًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس -العاشر"

شهد طريق "بلبيس العاشر من رمضان" بمحافظة الشرقية حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 23 شخصا.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قيادات الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وتسيير حركة المرور.



ومن جانبه، انتقل اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد إلى مستشفي بلبيس للوقوف على الحالة الصحية للمصابين، حيث تقرر تحويل 10 منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى العلاج، وخروج 13 حالة أخرى، بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى بلبيس المركزى.