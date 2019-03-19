"نتفليكس" تهدد المستخدمين "الانتهازيين"

كشفت شركة تقنية عن نظامها الجديد، الذي يساعد شركات البرامج الترفيهية مثل "نتفليكس" على ضبط المستخدمين الذين يستخدمون حسابات غير تابعة لهم، مما قد يضع العديد من المستخدمين في "ورطة".



ويعتمد العديد من مستخدمي "نتفليكس" على الدخول بحسابات أصدقائهم أو أفراد عائلتهم، باستخدام كلمة المرور الخاصة، ولم تستطع الشركة حتى الآن إيقاف المستخدمين "الانتهازيين".



وكشفت شركة التكنولوجيا "سايناميديا" عن نظام ذكاء اصطناعي جديد ابتكرته لكشف كلمات المرور المشتركة التي يستعملها مستخدمو شركات مثل "نتفليكس" و"إتش بي أو"، وفقا لصحيفة "ميرور".



وقد يدفع النظام الجديد الشركات الكبرى لإجبار مستخدمي الخدمة بالمجان على الاشتراك بخدماتهم، أو إقفال الحسابات التي تشارك كلمة المرور.