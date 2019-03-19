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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:03 ص

سمير نصرى: ليس متأكدًا من البقاء مع وست هام

سمير نصرى: ليس متأكدًا
وكالات
dostor.org/2557813

قال سمير نصري، لاعب وسط وست هام يونايتد، إنه ليس متأكدًا بشأن مستقبله مع الفريق اللندني، بعد أن وقع على عقد قصير الأمد ينتهي هذا الموسم.

وعاد اللاعب الفرنسي، الذي عوقب بالإيقاف لمدة 6 أشهر في 2017 بسبب المنشطات، وامتدت العقوبة لاحقا إلى 18 شهرا، إلى الملاعب في يناير هذا العام، بعقد لمدة 6 أشهر مع النادي اللندني.

وقال "نصري" لصحيفة إيفنينج ستاندارد الإنجليزية: "لا أعرف شيئا عن المستقبل، أمامي سبع مباريات وأود أن ألعب بدون إصابة وبعدها سننظر إلى ما هو قادم".

وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لي أنني عدت للعب وهو ما حدث في يناير".

وصنع "نصري" هدفين مع وست هام في 5 مباريات منذ انضمامه للفريق.

وغاب اللاعب البالغ عمره 31 عاما عن 4 مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق بوقت سابق هذا العام، وبرر الإصابة بقلة المباريات التي خاضها.

واختتم: "تعرضت لإصابة لأنني لم أكن ألعب بشكل منتظم كل أسبوع والآن يتعامل معي المدرب بحرص".

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