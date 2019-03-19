رايو فايكانو يقيل مدربه لسوء النتائج

أعلن نادي رايو فايكانو الإسباني عن إقالة مدربه ميجيل أنخيل سانشيز "ميتشيل" من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.



وأشار النادي في بيان رسمي: "نشكر ميتشيل على عمله الرائع على مدار المواسم الثلاثة السابقة مع الفريق، وعلى نجاحاته الواضحة، ومنها الصعود للدرجة الأولى في 2018، وهو ما يضعه ضمن القائمة الشرفية لهذا النادي".



وأضاف: "نقدر بشدة العمل والجهد الذي بذله، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".



وقرر النادي المدريدي إقالة المدرب صاحب الـ43 عاما من منصبه، على إثر النتائج السيئة للفريق منذ بداية الموسم، حيث إنه بعد مرور 29 جولة يقبع في المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 23 نقطة، كما أنه تجرع 7 خسارات متتالية.