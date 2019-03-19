فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح

أبدى الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي ثقته في عودة المصري محمد صلاح جناح الفريق للتهديف خلال الفترة المقبلة.



وتراجع مستوى "صلاح" بشكل ملحوظ مؤخرًا، ولم يسجل أي هدف خلال آخر 7 مباريات مع ليفربول، ليتوقف رصيده التهديفي مع "الريدز" عند 49 هدفًا منذ انضمامه للفريق في صيف 2017.



وفان ديك قال في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "يمكن للناس أن يقولوا ما يردونه عن محمد صلاح، ولكني أعتقد أن جميع فرق الدوري الإنجليزي تتمنى أن يكون صلاح لاعبًا ضمن صفوفها".



وأضاف: "الأهداف ستأتي قريبًا، كل ما يحتاجه صلاح هو الاستمرار في العمل، وسيصبح كل شيء على ما يرام".



واختتم: "لكي نكون منصفين صلاح سجل كثيرا من الأهداف هذا الموسم؛ لذلك لا داعي للقلق بشأنه".