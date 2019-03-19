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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:21 ص

ديشامب: جريزمان يتلقى معاملة لا يستحقها فى فرنسا

ديشامب: جريزمان يتلقى
ديشامب: جريزمان يتلقى معاملة لا يستحقها فى فرنسا
وكالات
dostor.org/2557808

يرى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب "الديوك"، يُعامل بأقل من قيمته الحقيقية داخل بلاده.

وجاءت تصريحات ديشامب خلال مؤتمر صحفي على هامش معسكر بطل العالم؛ استعدادا لانطلاق مشواره في تصفيات الأمم الأوروبية "يورو 2020" يوم الجمعة المقبل خارج الديار أمام مولدوفا.

وقلل ديشامب من أهمية الشائعات التي ربطت جريزمان بالانتقال لبرشلونة في الموسم المقبل، وأكد أن هذا لن يمنعه عن اللعب بنفس التركيز فيما تبقى من الموسم.

وحول إذا ما كان صاحب الـ27 عاما يعامل بأقل من قيمته من جانب الجماهير الفرنسية، أوضح: "أنا أكبره بسنوات كثيرة، وهذه دائما كانت قضية الفرنسيين في الخارج، اللاعبون المحليون تسلط عليهم الأضواء دائما، ولكن أنطوان قدم أداءً استثنائيا في عام 2018".

وأضاف: "جريزمان كان يستحق تقديرا أكبر، كما أن الاهتمام الإعلامي به داخل فرنسا يمكن أن يكون أكبر من ذلك".

وتابع: "اللفتة التي قام بها مع جيرو في مباراة أوروجواي بتركه يسدد ركلة الجزاء (في المونديال)، تبين الروح التي يتعامل بها جريزمان داخل المنتخب".

يذكر أن منتخب فرنسا يوجد ضمن المجموعة الثامنة بالتصفيات القارية، إلى جانب منتخبات آيسلندا وتركيا وألبانيا ومولدوفا وأندورا، حيث سيكون مستهل المشور أمام مولدوفا يوم الجمعة المقبل، ثم بعدها بـ3 أيام يستضيف آيسلندا.

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