إبراهيموفيتش: إمكانيات راشفورد ليس لها حدود

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن ماركوس راشفورد، لاعب يونايتد، يمتلك إمكانيات مميزة ليس لها حدود، مشيرًا إلى أنه سيصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم.



ولعب إبرا مع يونايتد لمدة موسمين من 2016 حتى 2018، وانتقل بعد ذلك إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.



وقال إبرا في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "ماركوس راشفورد لديه إمكانيات كبيرة ولديه مستقبل كبير في مانشستر يونايتد، وإمكانياته ليس لها حدود".



واختتم تصريحاته في هذا الصدد قائلًا: "راشفورد هو مستقبل مانشستر يونايتد، في البداية، رأيته يلعب بشكل فردي، لكن الآن هو يلعب بشكل جماعي، وأعتقد أنه سيصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم".



وتمكن راشفورد من تسجيل 12 هدفًا وصناعة 9 أهداف خلال 38 مبارة مع يونايتد، خلال هذا الموسم بجميع المسابقات.