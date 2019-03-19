الإمارات تحافظ على الصدارة العربية فى الأوليمبياد الخاص

حافظت الإمارات على صدارة جدول ترتيب البلاد العربية في دورة الألعاب الأوليمبية للأوليمبياد الخاص مع انتهاء منافسات اليوم الثالث.



الإمارات استمرت في الصدارة بعدما رفعت حصيلة الميداليات الذهبية في خزائنها إلى 41، والفضة إلى 38، والبرونز إلى 48 ميدالية.



سوريا أيضًا حافظت على المركز الثاني برصيد 30 ذهبية و35 فضية، و16 برونزية، وجاءت مصر ثالثة بدون تغيير في مركزها برصيد 22 ذهبية، 20 فضية، 16 برونزية.



ليبيا احتلت المركز الرابع برصيد 15 ذهبية، و14 فضية، و7 برونزيات، والسعودية خامسًا برصيد 11 ذهبيات، 8 فضية، 11 برونزية، ثم العراق سادسًا برصيد 10 ذهبيات، 13 فضية، 15 برونزية.



وحلت تونس في المركز السابع برصيد 9 ذهبيات، و6 فضيات، و8 برونزيات، ثم السودان بـ8 ذهبيات،4 فضيات، 3 برونزيات، وعمان برصيد 7 ذهبيات، و12 فضية، و12 برونزية.



الجزائر احتلت المركز العاشر بسبع ذهبيات وهو نفس رصيد البحرين ولبنان من الذهب، ثم الكويت في المركز الثالث عشر بست ذهبيات، والأردن والمغرب وفلسطين واليمن بخمس ذهبيات، وأخيرًا اليمن بميدالية واحدة من كل لون.