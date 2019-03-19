القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
عالم
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:00 ص

مطالب أممية لإسرائيل بوقف جرائمها ضد متظاهرى غزة

زيدان يطلب التعاقد
زيدان يطلب التعاقد مع مانى
وكالات
dostor.org/2557796

دعا محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة، أمس الإثنين، إسرائيل إلى منع قناصتها من استخدام القوة المميتة ضد المحتجين على حدود قطاع غزة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات التي استشهد فيها 189 فلسطينيًا.

وقالت لجنة التحقيق إن إسرائيل يجب أن تحقق في إطلاق النار على أكثر من 6000 شخص، وهو أمر أكبر بكثير من التحقيقات الجنائية التي أعلنت أنها أجرتها بشأن مقتل 11 شخصًا.

وقال رئيس اللجنة سانتياجو كانتون لمجلس حقوق الإنسان: "أهم شيء بالنسبة لإسرائيل هو أن تعيد النظر في قواعد الاشتباك على الفور، وأن تضمن أن تكون قواعد الاشتباك متفقة مع معايير القانون الدولي المقبولة".

وأضاف كانتون أن على المحكمة العليا الإسرائيلية أن تفحص القواعد السرية الحاكمة للقوة المميتة بعد أن توصلت اللجنة إلى أنه "صدر التصريح بها في أغلب الحالات بشكل غير مشروع".

وأوضح كانتون للصحفيين "في وضع السيطرة على الحشود، وهو ما نراه منطبقا على هذه المظاهرات، كان من الممكن استخدام الرصاص المطاطي"، وليس "الرصاص العالي السرعة وبنادق القناصة الطويلة المدى المجهزة بأجهزة تصويب بصري متطورة".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ يومين

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ يومين

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 5 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ اسبوع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ اسبوع

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

الآن

غرق ولايتين أمريكيتين.. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى

ريجيم "الديتوكس القاتل" قد يتسبب فى وفاتك

"مدرسة طب أبوزعبل".. إنجاز خلد اسم رئيس أطباء الجيش

اليوم.. محاكمة 555 متهمًا فى قضية "ولاية سيناء 4"

ads
الأكثر قراءة

غرق ولايتين أمريكيتين.. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى

الادعاء الهولندى يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ "هجوم أوتريخت"

نيابة الهرم تُحقق مع ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته

بلاغ ضد نائب رئيس هيئة السكة الحديد المُقال لإهداره المال العام

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح

محكمة إسبانية تؤجل النظر فى قضية نيمار وبرشلونة

زيدان يطلب التعاقد مع مانى

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

غرق ولايتين أمريكيتين.. وإعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى

الادعاء الهولندى يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ "هجوم أوتريخت"

نيابة الهرم تُحقق مع ضابط شرطة بتهمة قتل صديقته

بلاغ ضد نائب رئيس هيئة السكة الحديد المُقال لإهداره المال العام

ads
كشكول

أمين الجامعة العربية: اللي هيدخل مصر بالقوة هينكسر رقبته

أبو الغيط: وجود دولة فلسطينية تعيش جنب إسرائيل حل غير مقبول

أبو الغيط: وضعت بكتابي 95% فقط من التاريخ ولن اكتب الباقي

صراخ طالبة بمدينة أسيوط الأزهرية يثير الذعر..الطالبات يدعين إختطافها والجامعة تنفى وتمشط المبانى

حركة تغييرات في قيادات الإدارات التعليمية بالجيزة

الأمصار

مناورات بحرية مشتركة بين الأسطولين المغربي والإسباني

ردا على أمريكا.. موسكو تدرس إرسال قاذفات لحمل أسلحة نووية إلى القرم

مليشيا الحوثي تمنع لوليسجارد من زيارة موانئ الحديدة

فتح تتهم حماس بالوقوف وراء محاولة قتل عضو المجلس المركزي الفلسطيني

ميسي يعود إلى الأرجنتين من جديد بعد غياب 8 أشهر

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

رومانيا تخصص منحًا لرجال الأعمال العائدين من الخارج

"نتفليكس" تهدد المستخدمين "الانتهازيين"

رغدة إسماعيل.. صانعة الهدايا الكوميدية: عيد الأم مختلف عندنا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"أقراط بالأذن".. تطور جديد لوسائل منع الحمل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎