مطالب أممية لإسرائيل بوقف جرائمها ضد متظاهرى غزة

دعا محققون في جرائم الحرب بالأمم المتحدة، أمس الإثنين، إسرائيل إلى منع قناصتها من استخدام القوة المميتة ضد المحتجين على حدود قطاع غزة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المظاهرات التي استشهد فيها 189 فلسطينيًا.



وقالت لجنة التحقيق إن إسرائيل يجب أن تحقق في إطلاق النار على أكثر من 6000 شخص، وهو أمر أكبر بكثير من التحقيقات الجنائية التي أعلنت أنها أجرتها بشأن مقتل 11 شخصًا.



وقال رئيس اللجنة سانتياجو كانتون لمجلس حقوق الإنسان: "أهم شيء بالنسبة لإسرائيل هو أن تعيد النظر في قواعد الاشتباك على الفور، وأن تضمن أن تكون قواعد الاشتباك متفقة مع معايير القانون الدولي المقبولة".



وأضاف كانتون أن على المحكمة العليا الإسرائيلية أن تفحص القواعد السرية الحاكمة للقوة المميتة بعد أن توصلت اللجنة إلى أنه "صدر التصريح بها في أغلب الحالات بشكل غير مشروع".



وأوضح كانتون للصحفيين "في وضع السيطرة على الحشود، وهو ما نراه منطبقا على هذه المظاهرات، كان من الممكن استخدام الرصاص المطاطي"، وليس "الرصاص العالي السرعة وبنادق القناصة الطويلة المدى المجهزة بأجهزة تصويب بصري متطورة".