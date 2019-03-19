صحيفة: السجن مصير كل من يحاول كشف جرائم أردوغان

قالت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعاقب كل من يحاول كشف جرائمه بالسجن، وذلك على خلفية إصدار محكمة تركية حكمًا بالمؤبد على ضباط ومحققين سابقين فجروا فضيحة فساد تورط فيها مقربون من أردوغان عام 2013.



وكانت محكمة تركية في إسطنبول، أصدرت أمس الإثنين، حكمًا بالحبس مدى الحياة بحق 15 شخصًا، بزعم محاولة قلب نظام الحكم، لكن هؤلاء الضباط كانوا قد وجهوا اتهامات لمقرّبين من أردوغان متورطين في فضيحة فساد في عام 2013.



وشهدت تركيا في 17 ديسمبر 2013، فضيحة كبيرة هزت السلطة وأصابت الجميع بالصدمة، أسفرت عن احتجاز 89 شخصًا بينهم 3 أبناء من الوزراء، والمدير العام لبنك "خلق" الحكومي، سليمان أصلان، وعمدة بلدية حي "فاتح" في إسطنبول، مصطفى دمير، ورجل الأعمال التركي من أصل إيراني، رضا ضراب.



وكان للمحققين الذين حكم عليهم بالمؤبد، أمس الإثنين، دور كبير في كشف القضية بعد إظهار التسجيلات التي تورط فيها أردوغان، الذي كان رئيسًا للحكومة آنذاك، وعدد من وزرائه في قضايا فساد ورشوة واختلاس.



وشكلت هذه القضية عدة تحديات للرئيس التركي، دفعت عدد من وزراء أردوغان إلى تقديم استقالتهم، وزعم الرئيس التركي أن هذه التسجيلات "مفبركة" متهمًا خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.



ووفقًا للصحيفة فإن "أردوغان استطاع خنق الفضيحة واخراس الضباط، بتلفيق اتهامات بمحاولة قلب النظام للإطاحة بهم".