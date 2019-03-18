لاعب مانشستر يونايتد واثق في فوز الفريق على برشلونة



يثق خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة فريقه مرة أخرى أقوى من الوقت السابق، مؤكدا أن خسارة مباراتين متتاليتين أمر وارد في كرة القدم.



وتعرض يونايتد لخسارتين متتاليتين، الأولى في الدوري الإنجليزي على يد أرسنال بهدفين دون رد، والثانية أمام ولفرهامبتون، بنتيجة 1-2 في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي (كأس الإمارات).



وقال ماتا، في تصريحات للموقع الرسمي بالنادي: "أنا واثق أننا سننسى هذه الهزيمة وسنعود أقوى من الوقت السابق لكن لا يسعني إلا الاعتراف بأن هزيمتنا أمام ولفرهامبتون كانت مستحقة".



وأضاف: "من المؤسف خروجنا من كأس الاتحاد الإنجليزي لأننا كنا نطمح دائما للتتويج بالبطولة، الخسارة كانت أمرا محبطا بالنسبة لي، خاصة أنها شهدت عودتي من الإصابة التي لحقت بي ضد ليفربول".



وأتم: "نحن مانشستر يونايتد ودائما ما نعود ونقدم الأفضل لأننا فريق كبير".



