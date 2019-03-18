وزير الخارجية الأمريكي يبحث تشكيل الناتو العربي في الكويت

كشفت مسؤولون أميركيون، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيناقش إنشاء الناتو العربي (تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي)، خلال زيارته إلى الكويت التي تبدأ غدا.



وقال المسؤولون الأميركيون إن بومبيو الذي يزور الكويت من أجل المشاركة في اللقاء السنوي الثالث للحوار الاستراتيجي بين البلدين، سيتناول أثناء لقاءاته إمكانية المضي قدمًا في إنشاء وتطوير التحالف الاستراتيجي الشرق أوسطي، والذي من المفترض أن تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي بجانب مصر والأردن، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.



وأوضحت الصحيفة أن إيران ستكون محور حديث بومبيو بالكويت، فالإدارة الأميركية تبني استراتيجيتها على احتواء إيران ومواجهتها، سواء عبر رأب الصدع الخليجي وتشكيل التحالف الشرق أوسطي، أو إبقاء القوات في سوريا ومحاولة التوصل إلى تسوية في اليمن.