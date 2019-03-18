"التنمية المحلية" تعلق على تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية

علق الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على تمثال الفلاحة المصرية في مدينة الحوامدية بالجيزة، والذي ظهر بشكل غريب بعد ترميميه، قائلًا: "إنه تم التواصل مع سكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة اللواء علاء بدران لمعرفة سبب ظهور التمثال بهذا الشكل".

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن اللواء علاء بردان تواصل مع المدينة ، وبعدها أكد له أن التمثال سيتم تغطيته، وسيتم التنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لإعادة التمثال لأصله.