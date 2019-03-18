القومي للمرأة في ضيافة الشركة العامة للبترول

نظمت الشركة العامة للبترول تحت رعاية المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة، ندوة استضافت فيها المجلس القومي للمرأة حضرتها السفيرة سناء عطا الله مقررة المجلس فرع القاهرة، وفادية فتحي عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، وعدد من أعضاء المجلس.



وتعد هذه هي المرة الأولى للتعاون بين الشركة العامة والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، وكان عنوان الندوة "دور المرأة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي وسلامة الوطن"، وقد ألقى اللواء وائل أمين من هيئة الرقابة الإدارية، كلمة عن مفهوم الأمن القومي الشامل واستراتيجية الدفاع عن الوطن.



حضر الندوة عدد من السيدات العاملات بالشركة، مما كان له الأثر الإيجابي فى إبراز دور المرأة وأهميته في الحياة السياسية بصفة خاصة والحياة الوظيفية بصفة عامة.



وقد أكد المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس الشركة، على دور المرأة فى المجتمع، وأن المرأة من أعمدة المجتمع الأساسية التى تساهم فى بناء الاقتصاد القومي والنهوض بالمجتمع فى كل مجالات الحياة (التعليم – الصحة – الصناعة...).



وأكدت السفيرة سناء عطا الله، في كلمتها على أن المرأة محور المجتمع، وعند ارتقائها إلى مناصب عليا تؤدي دورها على أكمل وجه بجانب دورها الأساسي فى بناء الأسرة وتوفير حياة هادئة ومستقرة لأسرتها.