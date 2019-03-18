عضو عليا الحج: زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام

كشف أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هذا العام شهد إقبالا كبيرا من المواطنيين على الحج السياحي مقارنة بالعام الماضي الذى وصلت أعداد المتقدمين فيه لأكثر من 120 ألف مواطن، حيث تجاوزت الأعداد هذا العام الـ135 ألفا.



وأوضح "شيحة" لـ"الدستور"، أن سبب هذا الإقبال هو أن الحج السياحي لديها برنامج حج يصل سعرة إلى 53 ألف جنيه، هو أرخص برنامج حج بين البعثات النوعية الأخرى سواء الداخلية أو التضامن، كما أن التقديم للحج السياحي لأول مرة يبدأ مبكرًا هذا العام، بالإضافة إلى التسويق الجيد لبرامج حج الشركات والإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة.



وأضاف أن هناك ثقة لدى المواطن المصري بالحج السياحي وأنة لديه جهة يستطيع اللجوء إليها فى حالة وقوع أي مشكلة تواجهه وهى وزارة السياحة الممثلة فى اللجنة العليا للحج والعمرة، الأمر الذى أدى إلى زيادة المقبلين للتنافس على فرص الحج بالسياحة.