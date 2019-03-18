غدا.. "محاولة لاستصلاح العالم" بحزب التجمع

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء غد الثلاثاء، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "محاولة لاستصلاح العالم " للشاعر محمود سباق، ويناقش الديوان الناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر عاطف عبدالعزيز، ويدير الندوة الشاعر عبدالرحمن مقلد.



وقد صدر ديوان "محاولة لاستصلاح العالم" حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقد صدر لمحمود سباق من قبل ديوانان هما: "كان الوقت تأخر"، و"أبناء القطط السوداء".



وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بمقر حزب التجمع الوطني بوسط البلد.