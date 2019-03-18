مدير الدعوة بالإسكندرية: لا تلتفتوا لدعوات ترك الزواج

التقى فضيلة الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية،

مع المقبلين على الزواج من خريجي معهد الخدمة الاجتماعية، في مركز إعلام الجمرك.



وتحدث الشيخ حسن مع الخريجين عن أهمية الأسرة ومكانتها ودورها، وتم الرد على أسئلتهم عن سبب تصاعد حالات الطلاق، وعن حكم التنظيم الأُسَري، مؤكدًا على عدم الالتفات إلى الدعوات الهدامة التي تريد العبث بالأسرة وترك الزواج.



على صعيد آخر أناب الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة لحضور احتفالية اليوم العالمي للمياه بكلية النصر بنين في حضور الشركة القابضة للمياه والشركة القابضة للصرف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.



كما شارك الأئمة في قافلة الإثنين تحت عنوان "البر"، وفي إدارة العجمي والدخيلة عقد الشيخ محمد أبو زيد مدير الادارة اجتماعا برعاة بيوت، بالإضافة لمشاركة إدارة برج العرب في القافلة السكانية المنظمة من الأحياء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في الحملة التوعوية تحت شعار "حقك تنظمي" وخدمية تحت شعار "أيامنا أحلى" في اليوم الثاني على التوالي.