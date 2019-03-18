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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:29 م

we الانتهاء من تسليم 700 الف خط محمول لطلاب المدارس الخميس المقبل

we الانتهاء من تسليم
طارق عتمان
dostor.org/2557754



بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE في تسليم حوالي 700 ألف شريحة جديدة للمحمول لطلاب المدارس للصف الاول الثانوي ضمن مبادرة وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم في مصر من خلال التابلت المدرسي

وقالت مسئولي الشركة المصرية للاتصالات في تصريح الدستور أن التسليم سيتم في جميع المدارس من خلال السنترالات التابعة للشركة مؤكدين أنه تم حث العاملين بالسنترالات علي الانتهاء من توزيع التابلت بشكل كامل علي الطلاب حتي يوم الخميس المقبل

في هذا الصدد صرح رضا القط رئيس تحدي السنترالات بالجيزة أنه تم إرسال تعليمات من قبل الشركة علي الانتهاء من توزيع الخطوط الخاصة بالتابلت التعليمي حتي يوم الخميس المقبل مشيرا إلي أنه يتم تسليم الطلاب بالمدارس للخط بصورة الرقم القومي وتوقيع العقود مع أولياء الأمور وباشراف من مديري المدارس

we الانتهاء من تسليم 700 الف خط محمول لطلاب المدارس الخميس المقبل
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