"السترات الصفراء" تهدد بمحاصرة أماكن الوقود في باريس.. تعرّف على التفاصيل

قال خالد شقير، الصحفي بالإذاعة الفرنسية، إن إقالة قائد الشرطة الفرنسية بالعاصمة باريس اليوم هو أمر طبيعي بعد تصاعد الاحتجاجات يوم السبت الماضي، على الرغم من أن هذا الرجل كان يتواجد دائما في الصفوف الأولى لمواجهة التظاهرات.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك انتقادات من بعض القوى اليمينية لإقالة قائد الشرطة، في باريس، وعدم إقالة وزير الداخلية، موضحا أن وزير الداخلية الفرنسي، هو الصديق المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتابع أن حركة السترات الصفراء، شهدت انقسامًا كبيرًا اليوم حيث تحولت مجموعة منها إلى حزب، وقرروا خوض الانتخابات ومجموعة أخرى تواصل التصعيد، وتحدثوا عن إمكانية محاصرة أماكن الوقود في باريس وهو ما قد يهدد العاصمة الفرنسية بالشلل التام.