متحدث "العاصمة الإدارية": الإنشاءات لا تكلف ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا (فيديو)

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إن المساحة الاجمالية للعاصمة الادارية تبلغ 184 ألف فدان، والشركة تعمل حاليا على تعمير 40 ألف فدان فقط، لافتا إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لم يكلف ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الشركة نجحت في بيع 70% من الاراضي المخصصة للبيع بالعاصمة الإدارية.

وأكد "الحسيني"، أنه سيتم نقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة الادارية الجديدة، وهناك تنسيق مع وزارة التخطيط للتغلب على تحدي نقل الموظفين للحي الحكومي، منوها بأن الدولة ستوفر قطار كهربائي متصل بالمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق يبدأ من مدينة السلام ويمر على العاصمة وينتهي في مدينة العاصمة من رمضان.

ولفت، إلى أن 51 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، وكان على الدولة توفير وسيلة نقل محترمة لنقل الموظفين، وهذا ما يتم في الوقت الحالي.