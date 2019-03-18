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الإثنين 18/مارس/2019 - 10:01 م

منتخب مصر الأوليمبي يؤدي مرانه الأول في إسبانيا استعدادا لمواجهة أمريكا

منتخب مصر الأوليمبي
dostor.org/2557748

أدى منتخب مصر الأوليمبي أولى تدريباته، اليوم الاثنين بإسبانيا؛ استعدادا للقائين الوديين أمام أمريكا الجمعة المقبلة، وهولندا يوم 26 مارس الجاري، في إطار استعداد المنتخب الأوليمبي لنهائيات الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

جاء التدريب قويا وحماسيا، قسمه الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب إلى ثلاث فقرات؛ بدأت بالجزء البدني ثم جمل تكتيكية وأنتهى بتقسيمة، فيما خضع ثلاثي حراس المرمى لتدريبات قوية تحت إشراف أسامه عبدالكريم مدرب الحراس، وظهر جميع اللاعبين بمستوى مميز.

من جانبه، أكد رمضان صبحي قائد الفريق أنه فخور بالتواجد مع المنتخب الأوليمبي وأنه رهن إشارة قميص منتخب مصر، مضيفًا أنه يحلم مع زملائه باللعب في أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن شارك من قبل في المونديال والأمم الإفريقية.

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