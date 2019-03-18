مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخص وإصابة 20 آخرين، مساء اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الساحلي الدولي، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي.



انتقل مأمور وضباط قسم شرطة ثالث المنتزه وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بطريق 45 الساحلي شرقي المدينة.



أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 20 آخرين من مستقلي السيارتين بكسور وجروح واشتباه نزيف بالمخ، وهم كل من: "سعد مبروك محمد مكاوي، 24 سنة، وإسماعيل جمعة على، 35 سنة، ومحمد عباس سلامة، سائق، ومحمد عادل عبد الصمد، وأحمد حامد شعلة، 23 عاما، وأحمد عبد العاطي جمعة اسماعيل، 22 سنة، ومهنى أشرف كامل، 24 سنة، أحمد حسام إمام، 25 سنة، ومحمود السيد سعد مكاوي، 27 سنة، ومحمد السيد رجب، 28 سنة، ومحمد شحاته شعلة، 20 سنة، ومحمد عبد الحليم عوض، 27 سنة، وجمعة محمد عوض، 23 سنة، ووليد سعد عبد القادر عيسى، 22 سنة، وابراهيم فريد السيد محمد، 24 سنة، وأحمد محمد السيد، 20 سنة، وعلى جلال الهادي، 34 سنة، وحمدي عبد الحليم، وسيد عبد العزيز"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف والمصابين إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثالث المنتزه، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.