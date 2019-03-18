مستشار "العاصمة الإدارية": سنوفر وسائل مواصلات متعددة لنقل الموظفين

قال أسامة مؤنس، المستشار القانوني لشركة العاصمة الإدارية، إن هناك وسائل نقل متعددة سيتم توفيرها لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الوزارات غير ملزمة بتوفير شقة لكل موظف في العاصمة الإدارية، والموظف الذي سينتقل للعمل في الحي الحكومي بالعاصمة من الممكن أن ينتقل للإقامة في مدينة بدر الأقرب للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

وأضاف "مؤنس"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية" المحور"، أن شركة العاصمة الإدارية تدفع ضرائب للدولة كأي شركة أخرى لإفادة خزينة الدولة، لافتا إلى أن البناء لا يكلف خزينة الدولة شيء.

وتابع: "المواطن اللي يقول ايه لزمة العاصمة الإدارية الجديدة بيبص تحت قدميه، لأن العاصمة الجديدة توفر فرص عمل لـ 150 ألف عامل يوميا في مجال الإنشاء".

وأكد، أنه تم تجريف الكثير من الأراضي الزراعية للبناء عليها، ولذلك تم الاتجاه لتعمير الصحراء وبناء العاصمة الادارية الجديدة للتصدي لظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.

وشدد، على أن الشركة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات الوهمية التي تطرح قطع أراضي باسم العاصمة الإدارية، متابعا: "أنصح المواطنين بعدم التعامل مع أي شركات كبيرة أو صغيرة لشراء أراضي بالعاصمة.