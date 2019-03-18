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الإثنين 18/مارس/2019 - 09:56 م

التأمين الصحي بالمنيا ينظم المؤتمر الثاني لأمراض القلب 28 مارس

التأمين الصحي بالمنيا
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2557745

تنظم هيئة التأمين الصحي فرع المنيا المؤتمر الثاني لأمراض القلب على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري لمناقشة الاتجاهات الحديثة والجديد في التعامل لتشخيص وعلاج أمراض القلب والتعامل معها أثناء الحمل.

يقام المؤتمر يومي 28 و29 مارس الجاري بفندق آتون تحت رعاية الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة مدير إدارة التدريب بالهيئة، والدكتورة إيمان عطية مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنيا للتأمين الصحي، والدكتور محمد غريب الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمود معتوق رئيس المؤتمر، والدكتور الحسني علي سكرتير عام المؤتمر.

وأكد الدكتور محمود معتوق رئيس المؤتمر أن المؤتمر سيناقش الاتجاهات الحديثة لتشخيص وعلاج أمراض القلب والجديد في التعامل مع أمراض القلب أثناء الحمل ومناقشات علمية حول مرض ارتفاع ضغط الدم وعلاقة أمراض القلب بالأمراض الأخرى كالسكري، كما سيتم تنظيم ورشتي عمل باعتماد الجمعية الأمريكية لأمراض القلب وإدارة التدريب بهيئة التأمين الصحي.

يحاضر في المؤتمر نخبة من أساتذة القلب والأوعية الدموية بالمنيا والجامعات الأخرى منهم الدكتور أحمد البغدادي من جامعة سوهاج، والدكتور أحمد طمارة جامعة عين شمس، والدكتور عمرو يوسف جامعة أسيوط، والدكتور هشام عمرو جامعة بني سويف، والدكتور خالد المغربي جامعة أسيوط، والدكتور محمد غريب بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر، والدكتور محمد مدحت جامعة بني سويف، والدكتور يحيى كشك جامعة أسيوط.

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