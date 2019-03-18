ختام مهرجان "فتاة من أجل مصر" بدمياط

اختتم مهرجان "فتاة من أجل مصر"، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط والدكتور طارق محمد أبو المعاطى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو شوارب، عميد كلية التربية الرياضية، والنائبة الدكتورة ايفلين متى بطرس، واستهل رئيس الجامعة الفعاليات بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الإرهاب المجرم ضحايا مساجد نيوزلندا، وشهد اليوم منافسات بين الفتيات في مسابقات (كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، والشطرنج، والكاراتيه، والألعاب الترويحية).



وقامت العلاقات العامة بالجامعة بتسجيل كلمة رئيس الجامعة الموجهة للسادة الحضور بالمؤتمر العلمي الدولي المنعقد بكلية الفنون التطبيقية خلال الفترة من 20 وحتى 21 مارس نظرا لعدم تواجده لحضوره للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الـ 52 بشرم الشيخ، والمزمع انعقاده خلال الفترة ذاتها.



كما قامت كلية الآثار بعمل زيارة تدريب ميداني لبعض آثار دمياط الإسلامية وتحديدا مسجدي المعينى، وعمرو بن العاص.