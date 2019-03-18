محافظ كفر الشيخ: مباحث التموين تفرض القانون بالأسواق وتحمي المستهلك

قدم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الشكر والتحية والتقدير للواء فريد مصطفى، مساعد الوزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، ولإدارة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومة، على الجهود المتميزة التي يقوم بها جميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية والرقابية لأهالي كفر الشيخ، ودور مباحث التموين فى الرقابة على الأسواق وفرض سيادة القانون وحماية المستهلك.



وكانت مباحث التموين بكفر الشيخ، قد قامت بضربات موجعة لمافيا الأغذية غير الصالحة خاصة في مجال اللحوم المجمدة والأسماك الفاسدة، وكذلك محاربة جشع التجار المحتكرين للسلع الأساسية.

