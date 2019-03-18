قيادات مطروح تشارك في "حافظ ونظف" لتنظيف مقابر طريق السلوم

نظم مركز ومدينة مرسى مطروح، أول مبادرة لتنظيف المقابر تحت عنوان "حافظ ونظف"، والتي استهدفت تنظيف مقابر أول طريق السلوم بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والمهندس أحمد الإسكندراني رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومشاركة مجموعة من شباب مطروح تحت رعاية محافظ الإقليم.



وقال رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم التنسيق مع مجموعة من الشباب المتطوعين لنظافة المقابر كمبادرة منهم ومشاركة مع جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة وذلك لإزالة القمامة وكافة أنواع الإشغالات على سور المقابر.



وأشار "الإسكندرانى" إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظم العديد من المبادرات في كافة المناطق والاحياء بمشاركة كل من لديه القدرة على العمل التطوعي لنهوض وظهور المدينة بشكل لائق.



وأكد: أن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة قام بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوع وتم إزالة القمامة والزراعات المنتشرة حول المقابر.



وقال فارس فوزي مشارك في مبادرة "حافظ ونظف" إنه قام بإرسال رسالة على صفحة تلقي الشكاوي بمركز ومدينة مرسى مطروح للمشاركة في المبادرة وعلى الفور تم التفاعل مع الرسالة وتم التنسيق مع الشباب المتطوع وإزالة القمامة من مقابر أول طريق السلوم، موجها الشكر إلى قيادات المحافظة التي شاركت في المبادرة.



وبدوره أوضح صافي رحومة مشارك في مبادرة "حافظ ونظف" أن أهالي مطروح سعداء لتفاعيل المسئولين مع تلك المبادرات وخاصة أعمال الخير والتي ظهرت في نظافة المقابر.