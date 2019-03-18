مقتل 5 من أفراد الأمن في بوركينا فاسو على أيدي عناصر متطرفة

قال مسئول أمني في بوركينا فاسو اليوم الاثنين إن خمسة من أفراد الأمن قتلوا خلال اعتداءين لعناصر متطرفة شرق البلاد.



ونقل راديو (صوت أمريكا) عن المسئول الأمني قوله إن 3 من أفراد الأمن قتلوا إثر تفجير قنبلة زرعت على جانب الطريق في مدينة "كومبينا"، فيما قُتل أثنان آخران وجرح ثالث في تفجير ثان باستخدام قنبلة مزروعة في ذات المنطقة.



وكانت قوات الجيش في بوركينا فاسو بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري عملية أمنية ضد العناصر المتطرفة وسط وشرق البلاد، والتي تطبق حالة الطوارئ في 14 إقليما من 45 اقليما تضمها البلاد.



يشار إلى أن العناصر المتطرفة تسللت من منطقة الساحل الإفريقي إلى بوركينا فاسو منذ نحو 4 أعوام.