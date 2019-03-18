الباز يطالب الحكومة بإجراء تحليل مخدرات لجميع العاملين بالدولة

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الحكومة بإيجاد صيغة قانونية لإجراء تحليل المخدرات لكل العاملين بالدول في القطاعين العام والخاص.

وأضاف في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إنه تم تعديل اللائحة الخاصة بالعاملين في السكة الحديد، بشأن تعاطي المخدرات، بحيث يتم وقف الموظف بالهيئة المتعاطي للمخدرات حال ثبوت ذلك أول مرة لمدة عام دون أن يحصل على أي حوافز من الهيئة، وفي المرة الثانية يتم فصل الموظف بشكل نهائي.

وشدد "الباز"، على ضرورة تعميم هذه المبادرة على كل العاملين بالدولة، مضيفًا: "لا يمكن أن يتحكم متعاطو المخدرات في أرواح الناس".