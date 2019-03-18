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الإثنين 18/مارس/2019 - 09:24 م

طلاب مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ يحصدون المركز الثاني في معرض "إيسف" السنوي

طلاب مدرسة المتفوقين
محمد المصري
dostor.org/2557723

حقق 4 طلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المعرض السنوي "أيسف للعلوم والمهندسة" بمكتبة الإسكندرية، بقيادة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، وفتحية خيري، مدير عام التعليم الإلكتروني بالوزارة، ونبيل يوسف، مدير إدارة التدريب بالوزارة ومايك هركر الملحق الإعلامي والثقافي الأمريكي، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وعمرو منير، رئيس قسم التدريب بالمركز، وأحمد توفيق منسق الأيسيف، وهاني حمدان، منسق مساعد أيسف، وياسر المزين عضو مجلس أمناء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد العوني، مدير مدرسة المتوفقين للعلوم والتكنولوجيا، والمعلمون بالمدرسة مدحت سليم وحنان هيكل وزيزي يعقوب.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطالبتان سلمي عبد السلام، ورضوى وحيد الطالبتان بمدرسة المتفوقين، حصلتا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمشروع hybrid system، "النظام الهجيني "، وحصلت الطالبة المهم خالد عطا الله، والطالب محمد وليد كمال بمدرسة المتفوقين على المركز الثاني على مستوى الجمهورية لمشروع. ultra critical care، "العناية المركزة للموجات فوق الصوتية "، كما حصل الطلاب رحاب يحيى، روان أشرف بكر، وآية إيهاب مهدي بمدرسة المتفوقين على جوائز خاصة من مؤسسة asm لعلوم المواد.

وأضافت وكيل الوزارة: دائما طلاب محافظة كفر الشيخ يحصلون على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، نظرا لتميز مخترعاتهم التي تعمل على علاج المشكلات المتعددة في العديد من المجالات، منها المجال الطبي ووضع حلول للمشكلات الزراعية، والبيئة.

طلاب مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ يحصدون المركز الثاني في معرض "إيسف" السنوي
طلاب مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ يحصدون المركز الثاني في معرض "إيسف" السنوي
طلاب مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ يحصدون المركز الثاني في معرض "إيسف" السنوي
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