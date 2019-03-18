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الإثنين 18/مارس/2019 - 09:22 م

'حزب الحرية': السيسي قائد واعٍ ويستحق عن جدارة قيادة القارة الأفريقية

'حزب الحرية': السيسي
محمد الشريف
dostor.org/2557722

قال النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن التوصيات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، تدل على الوعي الكبير للقيادة السياسية، وعن جدارة استحقاق مصر لريادة القارة الأفريقية، وإبراز رؤيتها في تنمية القارة وتطويرها.

وأضاف مهنى، في -بيان صدر له اليوم- أن الإعلان عن فتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري، يعطي فرص أكبر للشباب ليكون هناك نماذج مضيئة قادرة على إدارة المشهد السياسي وتطويره، مشيرًا إلى أن تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي سيكون بوابة جديدة لتبادل الثقافات والعلوم المختلفة.

وأوضح الأمين العام للحزب، أن إطلاق المبادرة المصرية للقضاء على فيروس "سي" لمليون أفريقي وكذلك إطلاق مرحلة جديدة من حملة "100 مليون صحة" للضيوف المقيمين في مصر، دليل واضح على الترابط والوحدة وسعي مصر الرائدة في أن تكون القارة بـ100 مليون صحة وليس مصر فقط، بعد أن كانت العلاقات المصرية الأفريقية مهملة وشبه منقطعة.

وتابع: أن تشكيل فريق عمل من الشباب العربي والأفريقي لإعداد تصور خاص لفرص التكامل العربي والأفريقي وتقديمه للجهات المعنية لتنفيذه، يؤكد على دعم القيادة السياسية للشباب واهتمامهم بها، خاصة بعد توصية الرئيس بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والأفريقي لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع التطرف وقضايا الاستقطاب الفكري في إطار مكافحة الإرهاب، والعمل على تمكين الشباب والمرأة وإعدادهم وتأهيلهم من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب.

وأشاد مهنى، بالتنظيم الرائع للمؤتمر، والدور الكبير الذي قام به الشباب لإنجاح هذه التجربة وإخراج نموذج أكثر من رائع أمام جميع شعوب افريقيا والعالم، مشيرًا إلى أهمية تعدد المحاور التي شارك فيها الشباب والتي أكسبتهم مزيدًا من الدعم والخبرات.

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