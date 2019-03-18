رئيس البرلمان العراقي يشيد بدور الولايات المتحدة الداعم لبلاده





أشاد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، بدور الولايات المتحدة الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ومساهمتها في إعمار المناطق المحررة.

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، استقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب جيمس جيفري، مشيرًا إلى أن الجانبين استعراضا تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، فضلًا عن تنسيق الجهود الثنائية بشأن ملف محاربة "داعش" في المناطق الحدودية مع سوريا.

ونقل البيان عن الحلبوسي قوله: "نشيد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة (داعش) والمساهمة بإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعم العراق في المجالات كافة".

من جانبه، جدد جيفري التأكيد على دعم بلاده للعراق في مجال مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، و"تحقيق الاستقرار الذي سيسهم في استقرار المنطقة بأكملها".