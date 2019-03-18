وزيرة الهجرة: الحكومة النيوزيلندية ستتحمل تكلفة نقل جثامين "شهداء المسجدين" لبلادهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إنها ستتوجه غدًا إلى نيوزيلندا؛ لمتابعة آخر تطورات العملية الإرهابية ضد المسجدين، والتواصل مع ذوي الشهداء المصريين، وتفقد أوضاع المصابين.

وأشارت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إنها تتواصل مع أسر الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا، مشيرة إلى أن هناك 4 شهداء ارتقوا في الحادث، وسيعود جثمان واحد فقط منهم وهو جثمان الشهيد أشرف المرسي.

وتابعت أن الحكومة النيوزيلندية أكدت أنها ستتحمل تكلفة نقل الشهداء في حادث المسجدين، لافتة إلى أنها ستتوجه على إلى أستراليا بعد نيوزيلندا ضمن أسبوع العودة للجذور.