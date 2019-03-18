أخصائى علاقات دولية بزيمبابوي: ملقتى أسوان خلق روحًا من التعاون بين الشباب

قال ميشيل جوندو، أخصائى العلاقات الدولية بزيمبابوي، إنها ليست المرة الأولى التي يشارك بملتقى للشباب، موضحًا أن الملتقى خلق روحًا من التعاون بين الشباب وبعضه، وجعلهم يتحدثون في الكثير من المشكلات التي تواجههم وهى البطالة والإرهاب، والتفكير في حلول لمثل تلك القضايا.



وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أصدقائي كانوا يريدون المشاركة في هذا الملتقى العظيم، فجميعنا نرغب في عرض أفكارنا كشباب أفريقي، وساهم الملتقى في استغلال طاقة الشباب في التطوير وبشكل إيجابي بدلا من جذبهم للعنف، وساهم في إزالة الحواجز بين الثقافات وانفتاح الثقافات على بعضها البعض والتعرف عليها.