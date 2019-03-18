السعودية تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة، وذلك من منطلق مبدأها الراسخ في شجب الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق.



كما أكدت المملكة أهمية البند السابع كجزء مهم من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهذا البند الثابت ضمن جدول الأعمال، طالما أن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مستمرة.



وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): إن الانتهاكات الجسيمة التي تُمارس ضد أشقائنا في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة للأسف مستمرة منذ ستة عقود في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الانتهاكات التي كان آخرها استهداف قوات الاحتلال مؤخرًا للمسجد الأقصى الشريف، وإخلاء ساحاته وإغلاق أبوابه أمام المصلين".



ودعا السفير الواصل مجلس حقوق الإنسان للتصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصِّلة.



كما شدد السفير على أهمية حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطي، وضرورة أن يتصدى الجميع ويدعم الجهود من أجل وقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتعددت آثاره ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة والعالم.